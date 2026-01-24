Близо 48 млн. лв. са приходите на МБАЛ-Хасково през 2025 г., печалбата е 500 000 лв.

Над 24 000 пациенти са преминали през отделенията на хасковската многопрофилна болница през 2025 година. Това съобщи за еТВ изпълнителният директор д-р Георги Гелов.

Броят на лекуваните пациенти се запазва същия от предходните няколко години. През Спешното отделение са преминали над 27 000 пациенти, като броят им нараства. Увеличението в случая не всеки път води до приходи за болницата, тъй като в събота и неделя Спешното отделение е единственото работещо медицинско звено в града, където хората могат да получат медицинска помощ и се превръща в поликлиника. „Отделно във вечерните часове това е поликлиниката на неосигурените“, казва д-р Гелов.

Лечебното заведение отчита приходи от близо 48 милиона лева и печалба от 500 хиляди лева. Парите са инвестирани в апаратура, строителство и консумативи.

Към момента многопрофилната болница е финансово стабилна. Няма просрочени задължения, а доходите са многократно увеличени.

Лечебното заведение разполага с достатъчно медицински сестри и помощен персонал. Проблемът обаче са младите лекари, тъй като повечето от тях бягат в големите градове. Специализантите са 40.

През изминалата година са ремонтирани три отделения – Рехабилитация, Травматология и Урология. През тази година предстои да бъде обновено Инфекциозно отделение. В спечелената от Община Хасково Концепция за интегрирани и териториални инвестиции МБАЛ-Хасково има проект за 8 млн. лв., с който ще бъдат санирани всички отделения. Напълно ще бъде обновено дворното пространство. Ще бъдат закупени два ехографа и скенер за ранна диагностика на сърдечни заболявания.

