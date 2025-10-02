От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Хванаха пиян шофьор и товарен автомобил с прекратена регистрация

Бързо производство за шофиране в нетрезво състояние е започнало срещу пиян шофьор, спрян в село Малево. Съставен е и един акт за изтекла регистрация на автомобил в Димитровград, съобщават от полицията. 

В 17:50 часа в Малево е спрян за проверка 52-годишен жител на селото с леката си кола „Фолксваген“. Използваният от униформените дрегер отчел наличие на 1,73 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал кръвна проба. Образувано е бързо производство.

Акт по Закона за движение по пътищата е съставен на водач в Димитровград. Вчера около 9:30 часа на булевард „Съединение“ автопатрул е проверил товарен „Ситроен“. Колата е била управлявана от 58-годишен жител на село Добрич. При справка се е изяснило, че автомобилът е с прекратена регистрация от юни.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Откриха контрабандни 786 кг хранителни продукти и безаекцизни цигари
Откриха контрабандни 786 кг хранителни продукти и безаекцизни цигари
преди 21 минути
Млад водач с БМВ катастрофира в „Кенана“
Млад водач с БМВ катастрофира в „Кенана“
преди 26 минути
Двама пострадаха при челна катастрофа между Хасково и Узунджово
Двама пострадаха при челна катастрофа между Хасково и Узунджово
преди 1 час
Блъснаха 66-годишна жена на пешеходна пътека в Хасково
Блъснаха 66-годишна жена на пешеходна пътека в Хасково
преди 1 час
Оранжев код за значителни валежи от дъжд в Хасковско в четвъртък
Оранжев код за значителни валежи от дъжд в Хасковско в четвъртък
преди 2 часа
Оставиха в ареста задържания с метамфетамин за над 20 000 лева
Оставиха в ареста задържания с метамфетамин за над 20 000 лева
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Траките, Библейското сътворение и Потоп

Случаен виц

Млад водач с БМВ катастрофира в „Кенана“
Откриха контрабандни 786 кг хранителни продукти и безаекцизни цигари

Не е важно откъде тръгват идеите, а докъде стигат. - Жан-Люк Годар

Последни обяви

Случайна рецепта

Свински пържоли с гъби и пушено сирене
Свински пържоли с гъби и пушено сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини