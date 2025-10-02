Хванаха пиян шофьор и товарен автомобил с прекратена регистрация

Бързо производство за шофиране в нетрезво състояние е започнало срещу пиян шофьор, спрян в село Малево. Съставен е и един акт за изтекла регистрация на автомобил в Димитровград, съобщават от полицията.

В 17:50 часа в Малево е спрян за проверка 52-годишен жител на селото с леката си кола „Фолксваген“. Използваният от униформените дрегер отчел наличие на 1,73 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал кръвна проба. Образувано е бързо производство.

Акт по Закона за движение по пътищата е съставен на водач в Димитровград. Вчера около 9:30 часа на булевард „Съединение“ автопатрул е проверил товарен „Ситроен“. Колата е била управлявана от 58-годишен жител на село Добрич. При справка се е изяснило, че автомобилът е с прекратена регистрация от юни.