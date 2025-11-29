Грейнаха светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа – над 30-метровата елха на площада в Димитровград.

160 топки, близо 90 блица и един месец време отнема украсата на най-голямото живо Коледно дърво в Европа.

Лично Дядо Коледа светна огромната елха с помощта на хилядите деца, дошли за събитието на площада в Димитровград, последвана от пищна заря.

Добрият старец пристигна с полицейски автомобил, придружаван от полицаите от районното управление на полицията в Димитровград. На централния площад той бе посрещнат от кмета на града Иво Димов, който го съпроводи до стилно украсената сцена. Деца и възрастни се тълпяха пред красивите коледни къщички и занаятчийници от Коледния базар. С внимание служителите от социалните услуги в града, заедно с елфите, помагаха на малчуганите да изработват сами коледни парти аксесоари за предстоящите празници. В Пощата на Дядо Коледа малчуганите пишеха своите писма с желания, подпомогнати от помощниците елфи. В Коледния базар местни търговци предлагаха ръчно изработени коледни свещи и тематични сувенири от вълна, от Сладкарниците можеха да се вземат разнообразни и вкусни коледни сладки, а в Гостилницата предлагаха вкусна храна и вино.

Неповторимата празнична атмосфера се допълваше от красива програмата от сцената с танците на децата от Общинския център за танцово изкуство „Галаксико“, музикалните изпълнения на талантливата Надежда Георгиева и магичната музика на цигуларката Ивелина Стефанова.

Така Коледният дух отново завладя Димитровград. По традиция със запалване светлините на елхата грейва и цялата украса в града.