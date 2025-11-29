От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Грейнаха светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа

Изображение 1 от 25
Покажи в галерия

    Грейнаха светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа – над 30-метровата елха на площада в Димитровград.

    160 топки, близо 90 блица и един месец време отнема украсата на най-голямото живо Коледно дърво в Европа.

    Лично Дядо Коледа светна огромната елха с помощта на хилядите деца, дошли за събитието на площада в Димитровград, последвана от пищна заря.  

    Добрият старец пристигна с полицейски автомобил, придружаван от полицаите от районното управление на полицията в Димитровград. На централния площад той бе посрещнат от кмета на града Иво Димов, който го съпроводи до стилно украсената сцена. Деца и възрастни се тълпяха пред красивите коледни къщички и занаятчийници от Коледния базар. С внимание служителите от социалните услуги в града, заедно с елфите, помагаха на малчуганите да изработват сами коледни парти аксесоари за предстоящите празници. В Пощата на Дядо Коледа малчуганите пишеха своите писма с желания, подпомогнати от помощниците елфи. В Коледния базар местни търговци предлагаха ръчно изработени коледни свещи и тематични сувенири от вълна, от Сладкарниците можеха да се вземат разнообразни и вкусни коледни сладки, а в Гостилницата предлагаха вкусна храна и вино. 

    Неповторимата празнична атмосфера се допълваше от красива програмата от сцената с танците на децата от Общинския център за танцово изкуство „Галаксико“, музикалните изпълнения на талантливата Надежда Георгиева и магичната музика на цигуларката Ивелина Стефанова.  

    Така Коледният дух отново завладя Димитровград. По традиция със запалване светлините на елхата грейва и цялата украса в града. 

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Почитаме апостол Андрей
    Почитаме апостол Андрей
    преди 2 часа
    Приеха годишната програма за читалищата в Минерални бани
    Приеха годишната програма за читалищата в Минерални бани
    преди 5 часа
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в „Б“ група
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в „Б“ група
    преди 15 часа
    ОФК „Хасково“ тресна „Левски“ за финал на есенния полусезон
    ОФК „Хасково“ тресна „Левски“ за финал на есенния полусезон
    преди 20 часа
    Жители на Минерални бани още чакат дърва за огрев заради съдебни дела и прегласуване на докладна
    Жители на Минерални бани още чакат дърва за огрев заради съдебни дела и прегласуване на докладна
    преди 22 часа
    От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци
    От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

    Случаен виц

    Валежите продължават и в петък, ново предупреждение с оранжев и жълт код
    Бившият Икономически техникум (ФСГ) празнува 75 г. от създаването си

    Това, което се подразбира, става още по-ясно като се каже. - Френска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Супа с агнешко и лук
    Супа с агнешко и лук

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини