1827 лева е средната брутна месечна заплата в региона в края на септември 2025 г

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за месец юли 2025 г. е 1 782 лв., за август – 1 772 лв. и за септември – 1 827 лева, съобщиха от Териториалното бюро на НСИ.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 1.4%, като достига 1 794 лв. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 401 лв., а за частния – 1 566 лв.

С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 3 474 лв., а с най-ниска област Кюстендил – 1 762 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 549 лв. – със 755 лв. по-висока от тази за област Хасково. Регионът е на незавидното 24-то място от 28 области по този показател.

Наетите по трудово и служебно правоотношение в област Хасково към края на септември 2025 г. намаляват с 1 031, или с 2.1% спрямо края на юни 2025 г., като достигат 47.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебни отношения в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 23.5 и 17.8%.

В края на септември 2025 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са намалели с 1 200, или с 2.4% спрямо същия период на миналата година.