Възстановиха потрошена беседка в хасковски парк

    Възстановена е потрошената беседка в края на хасковския парк „Езерата“.

    Обособеният кът за отдих и почивка е разположен край кръстовището на булевард „Илинден“ и улица „Балатон“. Там ежедневно се събират хора на раздумка и играят шах, табла, карти.

    В края на септември и в началото на октомври беседката бе обект на три посегателства, като последно бе потрошена зверски и някои от частите бяха изхвърлени в реката. Публикацията може да видите тук.

    Скоро счупените пейки и маса са били възстановени. По думите на живеещи в района, кътът за отдих е обособен отново от служители на Община Хасково.

    Живеещите в района се надяват този път беседката да бъде съхранена.

    В средата на тази седмица част от старите дъски все още стояха в коритото на реката.

    Източник: Haskovo.NET

