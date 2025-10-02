От х:

Хасковлии: За трета вечер потрошиха беседка в парк

    Беседка в хасковски парк е потрошена за трета вечер, но този път джелатски, сигнализираха читатели на Haskovo.net. Обособеният кът за отдих и почивка е в края на парк „Езерата“, като беше разположен край кръстовището на булевард „Илинден“ и улица „Балатон“.

    Изпочупени са не само дървените части, но и бетонните конструкции, които бяха обърнати и захвърлени встрани, а една от тях беше на платното за движение на автомобили. Дървени части бяха изхвърлени и в коритото на реката, непосредствено до парка.

    „На кого му е попречила тази беседка. Ежедневно на нея се събират и млади, и възрастни хора. Понякога играят карти, но не вдигат врява“, коментира мъж от района.

    Според живеещи в квартала вандалството е дело на мъж с психични проблеми, живеещ в близост. Хасковлии обаче са категорични, че извършителят трябва да бъде установен и наказан, а ако наистина има нужда, дори да бъде въдворен, за да не се стигне и до по-сериозни посегателства.

    Обитатели от квартала заявиха, че след предните две посегателства в парка, пейките били възстановени до известна степен. Този път обаче положението било неспасяемо.

