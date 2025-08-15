От х:

МВР: Водачът на пикапа е виновен за катастрофата край Хасково

    Водачът на пикапа е виновен за вчерашната катастрофа с джип „Сузуки“, съобщиха от полицията.

    Припомняме, че инцидентът стана вчера в 18:30 часа по пътя след хасковския квартал „Болярово“ към Минерални бани, който е в ремонт. 

    57-годишен от село Сърница, движейки се с товарен автомобил „Опел“, е загубил контрол над колата, навлязъл е в насрещната лента за движение и се е ударил в движещ се в посока Хасково товарен автомобил „Сузуки“ с водач 39-годишна от Димитровград.

    В произшествието е пострадал леко водачът на „Опел“-а, който е прегледан и пуснат за лечение в дома си. Съставен му е акт.

    Източник: Haskovo.NET

