При мокрия сняг саморасло дърво падна върху кола в Хасково

    Саморасло дърво падна върху паркиран лек автомобил „Мерцедес“ до блок на улица „Ген. Радецки“ 12 в Хасково. Сигнал за инцидента е бил подаден около 10 часа днес от съсед на собственика на колата.

    На място беше изпратен екип пожарникари за оказване на съдействие. Имаше и екип на „Общинска полиция“ за изясняване на ситуацията.

    За щастие няма нанесени материални щети по автомобила, чийто собственик е бил извън града със семейството си. „Добре, че върху колата е имало десетина сантиметра сняг, за да поеме тежестта от падането на дървото, по което също е имало мокър сняг“, коментира съседът.

    Той уточни, че още преди време е подал сигнал в местата администрация за разчистване на растителността в терена, от който е паднало самораслото дърво, което с параметрите на клон.

    От противопожарната служба в Хасково информираха, че до около 11 часа днес са постъпили общо 4 сигнала за паднали дървета в Хасковска област, като няма пострадали хора и материални щети.

