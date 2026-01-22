От х:

Опашката от тирове пред ГКПП Капитан Андреево вече е над 20 км

    Опашката от тирове на АМ „Марица“ преди ГКПП  „Капитан Андреево“ вече е над 20 км. В последното денонощие през пункта са преминали близо 3000 камиона.

    Проблемът с опашките е бил обсъден днес на работна среща между българските и турски служители на митниците. Целта е максимален синхрон и по-бързо преминаване на тировете, без това да снижи качеството на контрола.

    Трафикът се утежнява и от блокадата на гръцките фермери. „Много шофьори избират алтернативни маршрути за Гърция през Турция“, казаха от Агенция „Митници“. Засега няма опашки при леките автомобили, но дългата опашка от тирове създава предпоставки за ПТП. На пункта и в района на струпаните камиони има засилено полицейско присъствие.

    Източник: Haskovo.NET

