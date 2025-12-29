От х:

Банкоматите масово нямат левове, пред тези които все още „пускат" се извиха огромни опашки

    Масовата истерия пред банкоматите и банковите офиси продължава. Още преди Коледа се извиха опашки за обмен на левове и обмен на „стартови пакети“ с евромонети. Сега тенденцията се обръща. Банкоматите в Хасково масово нямат левове. Машините явно не са заредени, защото менютата им работят, но просто вместо сума за теглене излизат празни полета.

    Пред някои машини, които все още „пускат“ левове, по обяд се виеха опашки от по 20-30 човека. Огромен наплив от чакащи имаше и за банковите гишета. Клиенти на определени банки се оплакаха, че приложенията за онлайн банкиране не работят и няма друг начин да извършат превод, освен през физическите каси.

      

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      Те
      тепърва
      11 -6
      14:49, 29 дек 2025
      ще разберем "предимствата" да сме в еврозоната, а когато започнат да ограбват хора по пътя към банката, които са решили да си сменят левчетата, ще разберем защо на някои хора им вдигнаха заплатите, не че има голяма престъпност, както каза един синдикален лидер
      Отговор
    • 2
      Пъ
      Пъпеша
      3 -6
      15:29, 29 дек 2025
      Нееврихани ни го дълбоко и избягаха от власт.Честито на фекслопитека прост влизането в клуба на богатите с европейски цени и мижави заплати.Но е и затова е помислено за тия които не щат да работят с тия заплати ще ги заменим с пакистанци
      Отговор
    • 3
      Ст
      Статистик
      6 -2
      15:47, 29 дек 2025
      Според последна статистика на колегите от НСИ в България инфлация няма поради резкия спад на цените с до 80 процента на кривите краставици дългите моркови бананите с остър връх и вибраторите с литиево йонни батерии и гласови команди
      Отговор
