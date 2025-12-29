Банкоматите масово нямат левове, пред тези които все още „пускат“ се извиха огромни опашки

Масовата истерия пред банкоматите и банковите офиси продължава. Още преди Коледа се извиха опашки за обмен на левове и обмен на „стартови пакети“ с евромонети. Сега тенденцията се обръща. Банкоматите в Хасково масово нямат левове. Машините явно не са заредени, защото менютата им работят, но просто вместо сума за теглене излизат празни полета.

Пред някои машини, които все още „пускат“ левове, по обяд се виеха опашки от по 20-30 човека. Огромен наплив от чакащи имаше и за банковите гишета. Клиенти на определени банки се оплакаха, че приложенията за онлайн банкиране не работят и няма друг начин да извършат превод, освен през физическите каси.