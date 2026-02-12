От х:

В болница остава пътничката от буса, който удари кола, помете знаци и влетя в бензиностанция

    В болница остава пострадалата жена при вчерашната катастрофа с бус, който удари кола, помете пътни знаци и влетя в бензиностанция в Хасково, съобщиха от полицията.

    Вчера в 9:46 часа на кръстовището между булевард „Освобождение“ и улица „Бачо Киро“, 61-годишен от Симеоновград е шофирал товарно „Пежо“. Той идвал откъм животинския пазара, блъснал е в задната част изчакващ на червен сигнал на светофара товарен „Форд“ с водач 59-годишен хасковлия, след което е напуснал платното и се е ударил в пътни знаци и билборд на бензиностанция.

    В инцидента е пострадала возещата се на предна дясна седалка в „Пежо“-то пътничка от Симеоновград на 57 г. – съпруга на водача, която е настанена за наблюдение в МБАЛ Хасково.

    Припомняме, че вчера водачът на буса сподели пред репортери, че преди инцидента му е прилошало, изгубил е съзнание и се е свестил при спирането на автомобила.

    Пробите на водачите са отрицателни. Съставен е акт на шофьора на товарния автомобил.

    Източник: Haskovo.NET

