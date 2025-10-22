„Димитровград“ освободи Устрема

„Димитровград“ и треньорът Георги Каменов – Устрема се разделиха по взаимно съгласие след слабия старт на сезона в Трета Югоизточна лига. В 12 мача тимът постигна едва 2 победи, като на сметката си има 4 равенства и 6 поражения. С десетте си точки „Димитровград“ е на 17 място, само на 2 точки от зоната на изпадащите.

След раздялата с Каменов начело на тима застава Тодор Манев. Негови помощници ще са Диан Динев и Даниел Добриков.

От ръководството на футболния клуб благодарят на Каменов за професионалното му отношение и му пожелават успехи.

Треньорът застана на кормилото на третодивизионния отбор през 2022 година. В първия си сезон той го класира на 12 място. Последва шеста позиция през следващата кампания, но миналия сезон тимът бе на 15 място.