„Димитровград“ освободи Устрема

„Димитровград“ и треньорът Георги Каменов – Устрема се разделиха по взаимно съгласие след слабия старт на сезона в Трета Югоизточна лига. В 12 мача тимът постигна едва 2 победи, като на сметката си има 4 равенства и 6 поражения. С десетте си точки „Димитровград“ е на 17 място, само на 2 точки от зоната на изпадащите.

След раздялата с Каменов начело на тима застава Тодор Манев. Негови помощници ще са Диан Динев и Даниел Добриков.

От ръководството на футболния клуб благодарят на Каменов за професионалното му отношение и му пожелават успехи.

Треньорът застана на кормилото на третодивизионния отбор през 2022 година. В първия си сезон той го класира на 12 място. Последва шеста позиция през следващата кампания, но миналия сезон тимът бе на 15 място.

Задържаха мъж с дрога и водач, отказал тест за наркотици
Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус
Задържаха двама за кражба на медни проводници от жп линия
Нови 46 семейства от община Хасково получават еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете
Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
Хем близо до София, хем без наем: кой дава работа и квартира в едно?
