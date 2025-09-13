Колю Видев и Антонио Коцев спечелиха двойковия турнир по спортен бридж „Хасково 2025“

Бизнесменът от Любимец Колю Видев и музикантът от Хасково Антонио Коцев спечелиха XLV двойков мемориален турнир „Илия Делиев“ Хасково 2025. Победителите постигнаха резултат 62,3 %. Втори останаха Йордан Вълканов от Хасково и Георги Гергов от София с 60,3 %. Трети са двойката от Раковски Петър Делипетров и Йосиф Петков с 58,5 %.

Състезанията се провежда в конферентната зала на хотел „Зелена Европа“ в парк „Кенана“ в Хасково.

10 отбора стартираха в отборния турнир в памет на внезапно починалия тази година голям хасковски играч и треньор Теню Тенев. Надпреварата от 11 крага по 8 дона продължава и утре.

Закриването и награждаването на победителите от двата турнира е в 14.00 часа.

Пълното класиране и резултатите от двойковия турнир може да видите ТУК .