Колю Видев и Антонио Коцев спечелиха двойковия турнир по спортен бридж „Хасково 2025“

    Бизнесменът от Любимец Колю Видев и музикантът от Хасково Антонио Коцев спечелиха XLV двойков мемориален турнир „Илия Делиев“ Хасково 2025. Победителите постигнаха резултат 62,3 %. Втори останаха Йордан Вълканов от Хасково и Георги Гергов от София с 60,3 %. Трети са двойката от Раковски Петър Делипетров и Йосиф Петков с 58,5 %.

    Състезанията се провежда в конферентната зала на хотел „Зелена Европа“ в парк „Кенана“ в Хасково.

    10 отбора стартираха в отборния турнир в памет на внезапно починалия тази година голям хасковски играч и треньор Теню Тенев. Надпреварата от 11 крага по 8 дона продължава и утре.

    Закриването и награждаването на победителите от двата турнира е в 14.00 часа.

    Пълното класиране и резултатите от двойковия турнир може да видите ТУК .

    Източник: Haskovo.NET

