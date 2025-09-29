От х:

Седмицата започва с облачно и дъждовно време

Седмицата започва с облачно и дъждовно време в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще бъде мрачно. Ще преобладава предимно облачно време и на места ще преваля дъжд.

Следобед ще е променливо, като на моменти слънцето ще пробива, но за кратко. Дневните стойности ще бъдат типично есенни. Максималната температура няма да надхвърли 19 градуса.

През нощта ще е предимно облачно. Във вторник ще има повече слънчеви часове и дневните стойности ще се повишат с градус-два.

