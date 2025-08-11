От х:

Опасна жега – градусите се качват до 38 в Хасковска област

Оранжев код за опасно високи температури е обявен днес за всички 11 общини на Хасковска област. Градусите ще достигнат 38 в най-горещата част от денонощието, а минималните ще бъдат 17.

Във вторник и сряда ни очакват малко по-ниски температури.

Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

В сряда ще бъде слънчево, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повечето райони по-често ще бъде умерен.

