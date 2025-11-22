От х:

Ротарианската гора на Кенана порасна с 47 дъба

    Членовете на Ротари клуб Хасково-Аида засадиха днес 47 фиданки червен американски дъб на централната алея на парк „Кенана”.

    Доброволческата инициатива е с дълга история. Първите дръвчета са посадени през 2004 година по повод създаването на клуба в Хасково и съвпада със 100-годишнината от основаването на световната хуманитарна организация „Ротари Интернешънъл”.

    За да растат богато разлистени и сенчести, от тукашния клуб обмислят възможността да подсигурят редовното им поливане чрез специална напоителна система.

    Американският червен дъб е величествено широколистно дърво, което достига до височина 30 метра и живее до 500 години. През пролетта и лятото листата му са зелени, а през есента - ярко червени. Обича слънчевите места.

    Източник: Haskovo.NET

