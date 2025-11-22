От х:

Хасково стиска палци за Яница на Мис България - 2026 тази вечер

След като короната за най-красива българка за 2025 година спечели „Мис Хасково” Симона Петрова, днес ценителите на женската хубост от града отново стискат палци на хасковската претендентка.

18-годишната Яница Борисова заслужи титлата „Мис Хасково 2025” и ще участва в националния конкурс тази вечер. Церемонията ще се проведе във Военния клуб в София от 20 часа.

Хубавицата с перфектни мерки е 12-класничка в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство. Тя играе професионално хандбал в тукашния и националния отбор по хандбал, както и в женският отбор „Академик” на Пловдивския университет.

