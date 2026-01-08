От х:

Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда

Вчера, около 16:30 часа, е подаден сигнал за бедстващи хора на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, община Стамболово.

Незабавно са предприети действия за реагиране, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН - Хасково и две спасителни лодки. Обстановката е била силно усложнена поради значително повишеното ниво на река Арда, която е излязла извън коритото си вследствие на обилните валежи в района.

За ситуацията своевременно е уведомен областният управител. Установено е, че двама работници, намиращи се на багера, са били на около 300 метра от брега, в силно компрометиран участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Започнала е подготовка за евакуация със спасителни лодки, но поради силното течение на реката се наложило да се изчака спадане на нивото на водата.

По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за
регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което е позволило създаване на по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

Около 21:30 часа спасителните екипи достигат до багера и бедстващите работници, които са успешно евакуирани без пострадали. В спасителните действия са участвали още екипи на ИАРА с две спасителни лодки и два екипа на терен.

Източник: Haskovo.NET

Трафик на марихуана за над 6 млн. евро беше предотвратен на МП Капитан Андреево
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
Разкриха и заловиха четирима крадци
Хванаха един пиян водач и един без книжка в региона
Удариха 72-годишна велосипедистка, няма опасност за живота й
Облачно, ветровито и дъждовно време в четвъртък
