Хванаха един пиян водач и един без книжка в региона

Бързо производство е стартирало в управлението в Хасково. То е срещу 34-годишен хасковлия, шофирал в село Минерални бани „Мерцедеса“ си пиян. Той причинил инцидент с материални щети с паркиран през магазин на улица „Христо Ботев“ автомобил.

Пристигналият автопатрул тествал шофьора с дрегер, който отчел 2,83 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е отказал проба за кръвни изследвания и е задържан до 24 часа.

Със същата мярка на задържане в Харманли е бил 26-годишен от село Долно Черковище. Водачът е проверен снощи в 21,20 часа в село Константиново. Той е управлявал „Алфа Ромео“ с поставени чужди регистрационни табели. Полицаите са установили, че е неправоспособен.