Хванаха един пиян водач и един без книжка в региона

Бързо производство е стартирало в управлението в Хасково. То е срещу 34-годишен хасковлия, шофирал в село Минерални бани „Мерцедеса“ си пиян. Той причинил инцидент с материални щети с паркиран през магазин на улица „Христо Ботев“ автомобил.

Пристигналият автопатрул тествал шофьора с дрегер, който отчел 2,83 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е отказал проба за кръвни изследвания и е задържан до 24 часа.

Със същата мярка на задържане в Харманли е бил 26-годишен от село Долно Черковище. Водачът е проверен снощи в 21,20 часа в село Константиново. Той е управлявал „Алфа Ромео“ с поставени чужди регистрационни табели. Полицаите са установили, че е неправоспособен.

Източник: Haskovo.NET

Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
Разкриха и заловиха четирима крадци
Удариха 72-годишна велосипедистка, няма опасност за живота й
Облачно, ветровито и дъждовно време в четвъртък
Себахтин Исмаил: Необходима е операция „Чисти ръце“ в съдебната система
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
