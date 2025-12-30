От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Двама пияни водачи осъмнаха в ареста

Двама са заловени през денонощието за шофиране в нетрезво състояние, съобщиха от МВР.  В Димитровград е пренощувал мъж на 66 години, от село Странско, проверен на автопазара в града с леката си кола „Опел“.

Дрегерът отчел 1,33 промила алкохол. Водачът е отказал кръвна проба за изследване. С  мярка на задържане до 24 часа в хасковското управление е бил 55-годишен жител на село Гарваново.

Той е спрян с колата си „БМВ“ за проверка на пътя Хасково – село Минерални бани вчера в 19,30 часа. Използваното техническо средство показало употреба на 1,81 промила.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Любовна драма със звук от изстрел завърши благополучно
Любовна драма със звук от изстрел завърши благополучно
преди 1 час
Слънчево и студено през целия вторник
Слънчево и студено през целия вторник
преди 3 часа
Огромен трафик скова Хасково
Огромен трафик скова Хасково
преди 20 часа
Хасково посреща Новата 2026 година с празнично хоро
Хасково посреща Новата 2026 година с празнично хоро
преди 21 часа
Банкоматите масово нямат левове, пред тези които все още „пускат“ се извиха огромни опашки
Банкоматите масово нямат левове, пред тези които все още „пускат“ се извиха огромни опашки
преди 22 часа
Kак да се справим с акнето стъпка по стъпка
Kак да се справим с акнето стъпка по стъпка
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ANDREA BOCELLI & KAROL G - VIVO POR ELLA

Случаен виц

Любовна драма със звук от изстрел завърши благополучно

Никой не осъзнава, че някои хора изразходват огромно количество енергия, само за да бъдат нормални. - Албер Камю

Последни обяви

Случайна рецепта

Бързи питки 3-2-1
Бързи питки 3-2-1

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини