Двама пияни водачи осъмнаха в ареста

Двама са заловени през денонощието за шофиране в нетрезво състояние, съобщиха от МВР. В Димитровград е пренощувал мъж на 66 години, от село Странско, проверен на автопазара в града с леката си кола „Опел“.

Дрегерът отчел 1,33 промила алкохол. Водачът е отказал кръвна проба за изследване. С мярка на задържане до 24 часа в хасковското управление е бил 55-годишен жител на село Гарваново.

Той е спрян с колата си „БМВ“ за проверка на пътя Хасково – село Минерални бани вчера в 19,30 часа. Използваното техническо средство показало употреба на 1,81 промила.