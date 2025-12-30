Любовна драма със звук от изстрел завърши благополучно

Любовна драма, достойна за сюжет на шекспирова пиеса, със звук на изстрел от газов пистолет, завърши благополучно в Димитровград. 16-годишен Ромео осъмна в ареста, а по чудо няма сериозно пострадали, съобщават от полицията.

Скандалът между непълнолетният кандидат–жених и майката на момичето започнал снощи в 22,45 часа на улица „Трета“ в Димитровград. Майката, която е едва на 30 години, не давала на 14-годишната си щерка да заживее с 16-годишният си приятел.

Влюбеният и напорист кандидат за зет отишъл в дома на любимата с газов пистолет, който отмъкнал от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил бъдещата си тъща с него и произвел изстрел във въздуха. Ядосаната жена се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите, дошли мигновено на мястото на разигралата се любовна драма.

Да пренощуват в ареста са оставени несполучилия жених и 38-годишен роднина, който при сборичкването го ударил по главата. Образувано е досъдебно производство. Роднините напразно се опитват да утешат невръстната Жулиета, която е с разбито сърце и силно притеснена за арестувания си любим.