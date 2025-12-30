Слънчево и студено през целия вторник

Слънчево и студено ще бъде времето в Хасковска област в последния работен ден на 2025 година. Градусите ще бъдат между -1 и 9 градуса. Поривите на вятъра ще достигнат скорост от 8 км в час.

През последния ден от годината със силен северозападен вятър ще нахлуе още една порция студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат под нулата.

В новогодишната нощ ще бъде ветровито, предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите ще са от минус 9°, минус 8° в Северозападния Предбалкан до минус 3°, минус 2° в крайните източни райони.

През първия ден от новата година вятърът постепенно ще отслабне и ще стане западен. Сутринта ще е студено, с минимални температури на отделни места до минус 10°, а максималните ще започнат да се повишават и в повечето райони ще са между 1° и 6°. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, без валежи.