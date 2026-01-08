Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково

Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ продължава да надгражда своята образователна среда в съответствие със съвременните изисквания на професионалното обучение.

В рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ училището официално откри два напълно обновени учебни кабинета – по Български език и литература и по Английски език.

Реновираните кабинети са оборудвани със нови мебели и обучителни материали съобразени с изискванията на съвременното образование. Те създават по-комфортни и мотивиращи условия за обучение, насърчават активното участие на учениците в учебния процес и подпомагат развитието на ключови компетентности – езикова култура, комуникативни умения и критично мислене – важна част от подготовката на бъдещите професионалисти.

Обновяването на учебната база е част от дългосрочната стратегия на ръководството на гимназията за изграждане на модерно професионално училище, което подготвя учениците не само с практически умения, но и с общообразователна подготовка – необходима предпоставка за успешна реализация в динамичната съвременна среда.

ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ отчита успех по Националната програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, по която е спечелен специализиран софтуер на стойност 4000 лева. Софтуерът ще се използва в обучението на учениците от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Електрически превозни средства“. Чрез него учениците ще имат възможност да усъвършенстват своите практически умения, да извършват диагностика на автомобили, включително електрически превозни средства, и да се подготвят за работа в реална професионална среда, отговаряща на съвременните технологични стандарти.

С реализирането на тези инициативи ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ утвърждава своята мисия да предоставя качествено, модерно и ориентирано към бъдещето професионално образование.