Удариха 72-годишна велосипедистка, няма опасност за живота й

Без опасност за живота е 72-годишна велосипедистка след произшествие в Свиленград, съобщават от полицията. В 13 часа на улица „Христо Ботев“ в близост до кръстовището с улица „Комуна“ тя е била застигната и ударена с предната част от лек автомобил „Ауди“, шофиран от мъж на 67 години.

Водачът спрял и оказал първа помощ на жената. Тя е качена в друга кола и е транспортирана в местната болница. Там е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите на водача са отрицателни, образувано е досъдебно производство.