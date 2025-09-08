Отслужиха Празничната литургия за рождението на Пресвета богородица пред почти празен храм

Литургия за Рождество на Пресвета Богородица беше отслужена тази сутрин в хасковската църква „Успение на Св. Богородица“. По традиция с нея започва Празникът на Хасково.

Въпреки големия храстиянски празник, архиерейският храм на Хасково остана почти празен. Единиственият представител на властта на празничната литургия беше зам.-областният управител на Хасково Богдан Кирилов.

Литургията беше почетена от 97-годишния отец Антоний. Въпреки достолепната си възраст, бившият дългогодишен архиерейски наместник на Хасково успя на посети храма, в който десетилетия служеше на Бога и миряните на Хасково.

Почти празен в началото на празничния ден остана и параклисът в Монумента на Божият майка.

На 8 септември православната църква чества рождението на Пресвета Богородица. Сред народа празникът е известен като Малка Богородица и е една от най-светите дати за християните.