Честит Празник, Хасково! Почитаме рождението на Пресвета Богородица

На 8 септември Българската православна църква празнува Рождество на Пресвета Богородица. От 1993 година с решение на Общински съвет Хасково 8 септември е обявен за Ден на Хасково.

Божията майка се счита за закрилница на Хасково. Над града се издига най-високият Монумент на Пресвета богородица с младенеца, с който през 2003 година Хасково и България влезоха в книгата „Рекордите на Гинес“.

Празничният ден започва с литургия в църквата „Успение Богородично“ в Хасково.

От 12,00 часа е Тържественото заседание на Общински съвет – Хасково, което ще се проведе в зала „Хасково“.

Празничният концерт на Нора Караиванова и Графа зарочва от 20,00 часа на КСК „Спартак“.

Финал на празничния ден ще постави светлинен и пиротехнически спкетакъл, който ще озари празничното нощно небе над Хасково.