Баскетболният ас на Хасково Станислав Станков - Шошо вече е почетен гражданин

    Баскетболният ас на Хасково Станислав Станков – Шошо вече е почетен гражданин на Хасково. Той стана единственият удостоен тази година с почетното звание на тържествена сесия на общинския съвет за 8 септември.

    Спортната кариера на Шошо е повече от бляскава. Състезавал се е за Хасково, ЦСКА, Компакт-Димитровград, Черно море, Шумен и Лукойл Нефтохимик.

    Има 4 шампионски титли на България – 3 с ЦСКА и една с Компакт. Печелил е 5 пъти Купата на България, бил е и дълги години част от националния тим на България.

    Като треньор и мениджър развива женския баскетбол в Хасково, като апогеят е през 2017 година, когато дамския отбор на Хасково е първенец.

    Званието почетен гражданин се присъжда за цялостния принос на Станислав Станков към развитието на баскетбола и спорта в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

