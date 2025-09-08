Баскетболният ас на Хасково Станислав Станков – Шошо вече е почетен гражданин на Хасково. Той стана единственият удостоен тази година с почетното звание на тържествена сесия на общинския съвет за 8 септември.

Спортната кариера на Шошо е повече от бляскава. Състезавал се е за Хасково, ЦСКА, Компакт-Димитровград, Черно море, Шумен и Лукойл Нефтохимик.

Има 4 шампионски титли на България – 3 с ЦСКА и една с Компакт. Печелил е 5 пъти Купата на България, бил е и дълги години част от националния тим на България.

Като треньор и мениджър развива женския баскетбол в Хасково, като апогеят е през 2017 година, когато дамския отбор на Хасково е първенец.

Званието почетен гражданин се присъжда за цялостния принос на Станислав Станков към развитието на баскетбола и спорта в Хасково.