Божидар Саръбоюков с бронз от Европейското. Тентоглу отвя конкуренцията

Божидар Саръбоюков прибави още едно отличие от голямо състезание към колекцията си. Лекоатлетът от Харманли завоюва бронзовия медал на Европейското първенство в Бирмингам. Саръбоюков се класира на трето място в скока на дължина. Бронзът бе спечелен с резултат от 8.26 м., постигнат при последния шести опит.

Преди това Божидар записа още пет успешни опита на 8.10 м., 7.84 м., 8.03 м., 8.09 м. и 8.05 м.

Титлата в Бирмингам завоюва олимпийският шампион Милтиядис Тентоглу. Гъркът отвя конкуренцията с резултат от 8.44. Среброто бе за швейцареца Симон Ехамер, който преодоля 8.29 метра. Цялото състезание се проведе при силен насрещен вятър. Това попречи на състезателите за по-големи резултати.