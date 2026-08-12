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Божидар Саръбоюков с бронз от Европейското. Тентоглу отвя конкуренцията

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    Божидар Саръбоюков прибави още едно отличие от голямо състезание към колекцията си. Лекоатлетът от Харманли завоюва бронзовия медал на Европейското първенство в Бирмингам. Саръбоюков се класира на трето място в скока на дължина. Бронзът бе спечелен с резултат от 8.26 м., постигнат при последния шести опит. 

    Преди това Божидар записа още пет успешни опита на 8.10 м., 7.84 м., 8.03 м., 8.09 м. и 8.05 м. 

    Титлата в Бирмингам завоюва олимпийският шампион Милтиядис Тентоглу. Гъркът отвя конкуренцията с резултат от 8.44. Среброто бе за швейцареца Симон Ехамер, който преодоля 8.29 метра. Цялото състезание се проведе при силен насрещен вятър. Това попречи на състезателите за по-големи резултати. 

    Източник: Haskovo.NET

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