Шофьорите в Хасково недоволни от планираното поскъпване на винетките

Шофьорите ще плащат с 30% по-скъпо за винетки от 1 август, ако предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бъде прието. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и предвижда увеличение на всички видове винетни такси за превозните средства до 3,5 тона.

Годишната винетка ще поскъпне от 49,60 евро на 64,50 евро. По-високи ще бъдат и цените на тримесечната, месечната, седмичната, уикенд и еднодневната винетка. Според МРРБ допълнителните приходи ще бъдат инвестирани в ремонт и рехабилитация на републиканската пътна мрежа, подмяна на мантинели, по-дълготрайна маркировка, осветление на рискови участъци и модернизация на тол системата.

Новината за предстоящото поскъпване предизвика недоволство сред шофьорите в Хасково.

„За мен не е нормално. Пътищата не са хубави, а сега искат и винетките да поскъпнат. 15 евро отгоре са много“, коментира водач пред eTV.

Други смятат, че увеличението е необосновано, докато доходите на хората не растат. „Защо първо не увеличиха пенсиите и заплатите, а чак след това да поскъпват винетките и останалите стоки?“, попита друг шофьор.

Сред най-често изтъкваните аргументи беше и лошото състояние на пътната инфраструктура. „То няма пътища, а вдигат винетките“, заяви трети водач.

„Плащаме застраховки, плащаме винетки, а колите се разбиват. Пътищата са дупка до дупка“, коментира друг.

Предложението ще бъде разгледано след приключване на общественото обсъждане. Ако бъде прието, новите цени на винетките ще влязат в сила от 1 август.