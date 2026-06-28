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Финалът на „Сцена на края на града“ е тази вечер

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    „Сцена на края на града“ ще вдигне завесата си за последен път в издание 2026-та тази вечер.

    Точно в 21:00 часа на сцената под звездите, талантливите момичета и момчета от класа на Башар Рахал в Театрален колеж „Любен Гройс“ ще изиграят последната постановка. Спектакълът „Оркестърът“ е от Жан Ануи и е с режисьор Олег Степанов.

    Снощи студентите от Нов български университет очароваха хасковската публика с “Чудното пътуване на господин Бианки” по мотиви на Джани Родари.

    Тази вечер фестивалът поставя своя финал и отново кани публиката на една последна вечер изпълнена с много усмивки, настроение и театрални емоции.

    До следващата сцена, която отново ще бъде на края на града, за да посрещне студентите от цяла България и техните почитатели.

    Източник: Haskovo.NET

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