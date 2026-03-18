Водата на село Николово в норма, ВиК прекратява доставянето на вода с водоноски

Показателите на водата в село Николово, община Хасково са в норма и напълно отговарят на Наредба 9 за качество на водата, предназначена за питейни цели, сочат последните изследвания, съобщиха от ВиК – Хасково. В съответствие с писмо на РЗИ Хасково до водното дружество, от днес се прекратява доставянето на вода с водоноски в населеното място.

Подобряването на показателите на водата в селото се дължи на възстановена връзка от водоизточник в село Широка поляна.

Към момента Николово се захранва изцяло от възстановения водопровод.