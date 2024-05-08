Осем места в Парламента за депутати от Хасково-227 кандидати

227 са кандидатите за депутати от региона на Хасково за 50 Национален парламент. С представители от 29-ти Многомандатен район за изборите на 9-ти юни листи регистрираха 20 партии и 11 коалиции. Днес ще станат ясни номерата с които партите и коалициите ще се ,участват във вота.

Някои от знаковите лица в политиката през последните години у нас, които са родени в Хасково, като бившите министри и депутати и от последното Народно събрание Делян Добрев и Асен Василев, отново са водачи на листите си в областта.

В състезанието участват като водачи обаче и още познати лица, като бившият министър на здравеопазването Петър Москов, който води в Хасково листата на “Синя България“ и станалият любимец на зрителите пред малкия екран през реалити шоуто “Фермата” Яни Андреев, който води кандидатската листа на ПП “Единение“.

Ето пълните листи за 29 МИР-Хасково

ГЕРБ-СДС

1.Делян Добрев - икономист

2.Д-р Георги Станков - ветеринарен лекар

3.Деян Иванов - инженер

4.Иван Минев - юрист

5.Д-р Стефка Здравкова - ветеринарен лекар

6.Божидар Петков - икономист

7.Евгения Ангелова- икономист

8.Митко Полихронов - предприемач

9.Митко Петров-икономист

10.Васил Митев - IT специалист

11.Атанас Асенов - предприемач

12.Мариян Дервенков - юрист

13. Любомир Михов - СДС

14 Теодора Тодорова - търговски представител

15.Николай Николов - компютърен инженер

16. Хавел Карагьозов - стажант по медицина

ПП-ДБ

1. Асен Васков Василев

2. Катя Максимова Панева

3. Дарина Стайкова Влайкова

4. Атанас Петров Атанасов

5. Хасан Ергюн Бекир

6. Лозко Стефанов Лозев

7. Младен Тодоров Запрянов

8. Кирил Кирилов Търпов

9. Христо Стефанов Стефанов

10. Светла Емилова Симидчиева

11. Калоян Дончев Добрев

12. Климент Георгиев Киров

ДПС

1 . Станислав Димитров Анастасов

2. Мюмюн Сали Мюмюн

3. Серкант Сейхан Сейдамед

4. Мехмед Лятиф Шакир

5. Йозджан Расим Мехмед

6 .Гюнер Гюнай Зейнал

7.Сание Рамадан Иса

8.Евгени Младенов Кисимов

9 .Байрам Шенол Реджеб

10 . Симеон Петев Ангелов

11. Мухлис Фариз Сербест

12. Иса Салихов Делиимамов

13.Гюлай Сюлейман Фейзи

14. Лезие Алиева Емин

15.Зелие Галиб Мюмюн

16. Братан Юлиев Шекеров

БСП за България

1 Атанас Зафиров Зафиров

2 Смиляна Николова Нитова-Кръстева

3 Пламен Минчев Панев

4 Георги Апостолов Бекяров

5 Васил Иванов Точков

6 Янка Тодорова Чолакова

7 Ясенка Киркова Симитчиева

8 Иван Петков Педев

9 Делян Митков Делчев

10 Янко Атанасов Илиев

11 Вълчан Николов Тодоров

12 Мария Красимирова Петкова

13 Надежда Иванова Янакиева

14 Георги Трифонов Соватчиев

15 Захарин Страхилов Марков

16 Коста Петков Стоев

ИТН

1.Александър СтайковМарков

2.Божин Божинов

3.Иван Петков Иванов

4.Ангел Петров Петков

5.Галина Латева Чакърова-Радославова

6.Валентин Димитров Делчев

7.Димитър Ангелов Харишев

8.Паолина Светлозарова Петкова

Възраждане

1 Георги Николаев Георгиев

2 Венета Колева Стоянова

3 Даниел Христов Леков

4 Ясен Митков Колев

5 Красимира Петрова Христова

6 Росица Тянчева Христозова

7 Марияна Василева Иванова

8 Марин Георгиев Филипов

9 Атанас Кръстев Кръстев

10 Димитър Христов Димитров

11 Тихомир Иванов Трендафилов

12 Атанас Петров Ангелов

13 Гергана Василева Димитрова

14 Тодор Христов Тодоров

15 Минчо Тодоров Минчев

16 Евдокия Георгиева Щерева

Коалиция „Център“

1. Румен Боянов Райчев

2. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

3. ФЕРКАН ИВАНОВ ЯНКОВ

4. ПЕТКО МИЛКОВ ПЕНЕВСКИ

5. КРАСИМИР ДИМОВ ДИМОВ

6. ИВАН ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ

7. КРАСИМИР ДАНЧЕВ КОЙЧЕВ

8. АТАНАС НИКОЛАЕВ КАРЧЕВ

9. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЯНЕВ

10. ДЕЯН КОСТАДИНОВ ТЕНЕВ

11. ЕМИЛ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ

12. СТИЛИЯН АЛДИНОВ ГИГЕЛОВ

ПП „ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ“

1. Андон Димитров Филипов

2. Иван Димитров Филипов

3. Колю Николаев Найденов

4. Румяна Колева Панайотова

5. Лидия Рашева Петкова

6. Красимира Павлова Павлова

7. Юлиян Станиславов Кьоров

8. Гюлтен Фейзула Мехмед

9. Тодорка Георгиева Вaнева

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1. Милен Михайлов Икономов

2. Марин Неделчев Тодоров

3. Добромира Георгиева Николова

4. Георги Василев Георгиев

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1. Теодора Валентинова Симова

2. Владимир Милчев Апостолов

КП „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“

1. Адриан Тончев Проданов

2. Марко Запрянов Марков

3. Атанас Георгиев Шидеров

4. Пламен Йорданов Клинков

ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“

1. Огнян Атанасов Христонев

2. Гергана Русева Георгиева

3. Петко Костадинов Ковачев

4. Ваня Атанасова Ангелова

5. Цветелина Петрова Костадинова

ПП „НИЕ ИДВАМЕ“

1. Валентина Василева Василева – Филаделфевс

2. Красимир Георгиев Димитров

3. Нели Костадинова Чакалова

4. Христо Трифонов Христов

5. Боян Иванов Михайлов

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1. Александър Маиров Сиди

2. Антон Кирилов Иванов

3. Ростислава Захариева Жекова

4. Недялка Тошкова Иванова

5. Георги Скулев Димитров

6. Стоян Кирилов Каракашев

7. Надежда Валентинова Зарева – Ванчева

8. Владимир Иванов Канелов

9. Румяна Николова Андреева-Йовчева

10. Николай Неделчев Вълчев

11. Даниела Маринова Вълчева

КП „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“

1. Димитър Николаев Димитров

2. Николай Делчев Георгиев

3. Валентин Иванов Георгиев

4. Цветелина Пламеновна Паскова

5. Георги Иванов Янкулов

6. Иванка Борисова Илчева

7. Петко Илчев Петков

8. Георги Димитров Майоров

9. Янко Иванов Митев

10. Тенчо Христов Иванов

11. Николай Драганов Николов

КП „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“

1. Александър Цветанов Гарибов

2. Таня Николова Гочева

3. Иринка Стоянова Вълева

4. Петко Стоянов Каленов

5. Минко Георгиев Минков

КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“

1. Атанас Ралчев Панчев

2. Йорданка Димитрова Петкова

3. Станислав Добчев Василев

4. Ваня Атанасова Георгиева

5. Димитър Славов Димитров

6. Веселин Митков Иванов

ПП Народна партия истината и само истината

1. Антон Митков Желязков

2. Красимир Иванов Тодоров

3. Стоян Димитров Бабачев

4. Велика Димитрова Радева

ПП „Българско национално обединение“

1 Стефан Георгиев Сталев

2 Валентин Асенов Христов

ПП „Пряка демокрация“

1. Маргарит Йорданов Карабуров

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1. Иван Николаев Караколев

2. Здравко Иванов Димитров

3. Петьо Колев Пенчев

4. Живка Стойчева Стойчева

5. Латинка Петрова Суева

6. Иван Георгиев Столинчев

7. Петър Емилов Петров

8. Слави Петров Бонев

ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

1. Росен Йорданов Димитров

2. Жечко Христов Желязков

3. Веселина Данчева Христова

4. Евгени Тодоров Матев

5. Иван Георгиев Георгиев

6. Анна Юри Меликсетян

7. Петър Стефанов Мавров

ПП „МЕЧ“

1. Венцислав Иванов Петков

2. Росен Красимиров Иванов

3. Мариела Василева Петропулу

4. Свилен Стайков Георгиев

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

1. Божидар Иванов Колев

2. Веселин Дочев Белевски

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1. Мишо Георгиев Янев

2. Станислав Георгиев Савов

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1. Тихомир Недев Георгиев

2. Димитър Ивов Дамянов

3. Димитър Владимиров Асенов

4. Стефан Деянов Георгиев

5. Атанас Иванов Ванков

6. Диан Владимиров Латунов

7. Веселин Веселинов Йосифов

8. Благовест Иванов Винаров

9. Кристиян Ангелов Божинов

ПП „ЕДИНЕНИЕ“

1. Яни Иванов Андреев

2. Фатме Хашимова Мустафова

3. Нина Иванова Добрева

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

1. Петър Стефанов Москов

2. Димитрия Вълкова Колева

3. Марин Василев Калинков

4. Веселина Железанова Узунова

5. Минчо Боев Кермекчиев

6. Живко Ташев Димитров

7. Живко Ванчев Лозев

ПП „ВЕЛИЧИЕ“

1. Костадин Веселинов Враджалиев

2. Христо Николов Петров

КП „ЛЕВИЦАТА“

1. Паскал Тодоров ЖЕЛЯЗКОВ

2. Борислав Иванов МИТРЕВ

3. Александър Димитров САКАЛОВ

4. Милена Вълчева НАНЕВА

5. Ганчо Маринов ГАНЕВ

6. Мирослав Росенов МИНЕВ

7. Валентин Йорданов СТАМОВ

8. Недялко Георгиев ДУМАНОВ

9. Отказ

10. Живко Николов ЧАКРАКЧИЕВ

11. Лъчезар Славеев ДИМИТРОВ

КП „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“

1. Владимир Димов Вълков

2. Мирослав Стефанов Георгиев

3. Стоил Тонев Стоилов

4. Мария Трендафилова Велчева

5. Димитър Проданов Проданов

6. Теодор Кирилов Стефанов

7. Исмаил Мустафа Мюмюн

8. Иглика Цветкова Мишева- Брусева