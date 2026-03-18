Благотворителната спортна инициатива „Ръка, която дарява, не обеднява“ ще се проведе на 4 април в Хасково

За поредна година кросфит треньорът Росен Костадинов от Хасково и съмишлениците му организират благотворителна инициатива в подкрепа на нуждаещи се от Хасково и региона. Инициативата се провежда от 2021 година и е под мотото „Ръка, която дава – не обеднява“.

Тази година в спортния пърформънс ще участва известният музикален изпълнител Венеямин от популярното тв шоу „Като две капки вода“, както и звезди от друго популярно реалити „Игри на волята“. Ще се включат балетни и мажоретни състави от Хасково, ще се проведе и традиционната открита тернировка.

Община Хасково е партньор на благотворителната инициатива. Събитието започва в 15 часа на 4 април т.г. в спортна зала „Дружба“, а пред нея ще бъде разположен благотворителния базар. Успоредно на 4 и 5 април в голяма търговска верига ще се събрат пакети с продукти за нуждаещи се хора от селата в региона. Ще има и кутия за даряване на средства, а символичните покани ще бъдат по 10 евро. Всички събрани средства ще се разпределят между шест болни деца от Хасково, които имат нужда от подкрепа за продължителни и скъпи терапии.

