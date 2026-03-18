От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Благотворителната спортна инициатива „Ръка, която дарява, не обеднява“ ще се проведе на 4 април в Хасково

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    За поредна година кросфит треньорът Росен Костадинов от Хасково и съмишлениците му организират благотворителна инициатива в подкрепа на нуждаещи се от Хасково и региона. Инициативата се провежда от 2021 година и е под мотото „Ръка, която дава – не обеднява“. 

    Тази година в спортния пърформънс ще участва известният музикален изпълнител Венеямин от популярното тв шоу „Като две капки вода“, както и звезди от друго популярно реалити „Игри на волята“. Ще се включат балетни и мажоретни състави от Хасково, ще се проведе и традиционната открита тернировка.

    Община Хасково е партньор на благотворителната инициатива. Събитието започва в 15 часа на 4 април т.г. в спортна зала „Дружба“, а пред нея ще бъде разположен благотворителния базар. Успоредно на 4 и 5 април в голяма търговска верига ще се събрат пакети с продукти за нуждаещи се хора от селата в региона. Ще има и кутия за даряване на средства, а символичните покани ще бъдат по 10 евро. Всички събрани средства ще се разпределят между шест болни деца от Хасково, които имат нужда от подкрепа за продължителни и скъпи терапии.

    Още за благородната инициатива от треньора Росен Костадинов във видеото към статията

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    "Ръка, която дава - не обеднява" с поредна инициатива преди Великден
    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди
    преди 3 часа
    Окончателно: 4 г. затвор за хасковлия, причинил смъртта на майка си по непредпазливост
    преди 4 часа
    Малево без вода на 18 март заради подмяна на спирателен кран
    преди 4 часа
    Водата на село Николово в норма, ВиК прекратява доставянето на вода с водоноски
    преди 4 часа
    24 листи с кандидат-депутати ще се борят за доверието на избирателите от Хасково и региона
    преди 4 часа
    34 ученици от Езиковата гимназия в Хасково с Кеймбридж сертификати
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Спортна зона – Спортна зона

    Случаен виц

    Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди

    По-добре е да се изтъркаш, отколкото да ръждясаш. - Дени Дидро

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Яхния от грах
    Яхния от грах

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини