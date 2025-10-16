От х:

Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач

Двама са задържани за държане и разпространение на наркотици в Хасково, съобщиха от полицията. Снощи около 21 часа криминалисти са проверили младеж на 18 г. от село Надежден. В дрехите му е открита сгъвка с грам бяло кристално вещество. Криминалистите са изяснили, че дрогата е закупена от друг хасковлия на 44 г., който същата вечер е установен на улица „Драгоман“ с плик с бяла бучка с тегло 8 грама и с грам бяло кристално вещество. Последвали са претърсвания в обитаван от него имот в града, в който са намерени още 25 грама марихуана и 4 грама бяло кристално вещество – метамфетамин. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Водач, шофиращ с алкохол е заловен в хасковското село Текето, допълниха от полицията. Вчера около 15:30 часа автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Тойота“. Колата е била управлявана от 67-годишен жител на селото. Използваният дрегер е отчел наличие на 1,25 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал кръвна проба, стартирало е бързо производство. Не е задържан поради здравословни причини.

