От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Боркинята Зорка Делчева е спортист №1 на Симеоновград

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Община Симеоновград определи 10-те най-добри спортисти за 2025 г.

    Спортист номер 1 е боркинята Зорка Делчева, която е вицерепубликанската шампионка, бронзова медалистка от републиканските първенства за момичета, провели се в Стара Загора, тя е шампионка и по плажна борба и първа във всички регионални турнири.

    Номер 2 е Йосиф Стоянов – другият талант при децата на симеоновградската борба.

    Номер 3 е Божидара Жекова.

    Номер 4 е Минка Делчева – новата звезда при женската борба.

    Номер 5 е Атакан Маринов – медалист от всички регионални турнири и 9-ти на републиканското първенство.

    Друга голяма гордост са двама от възпитаниците на Симеоновград, които попаднаха в 10-те най-добри спортисти на спортно училище „Стефан Караджа“ Хасково: 4-ти в класацията е Ивелин Иванов – вицешампион на държавното първенство за юноши, а на 9-а позиция в класирането е другата звезда на симеоновградската борба – Благой Стоянов – бронзов медалист от държавното първенство.

    Повече от 30 години отборът момичета и отборът деца (момчета) прославят Симеоновград и Хасково.

    За първи път в историята на на борбата нямаше класация за отбор номер 1 и треньор номер 1 на Симеоновград.

    От ръководството на СКБ „Вълко Костов“ с президент и треньор Росен Бонев пожелаха на всички състезатели здраве и още по-високи успехи.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    „Едно налице, едно наопаки“ – жест на внимание, топлина и усмивки за възрастните хора в Хасково
    „Едно налице, едно наопаки“ – жест на внимание, топлина и усмивки за възрастните хора в Хасково
    преди 1 час
    Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин
    Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин
    преди 1 час
    Стратимир Димитров отново е зам.-председател на Окръжен съд – Хасково
    Стратимир Димитров отново е зам.-председател на Окръжен съд – Хасково
    преди 2 часа
    Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud
    Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud
    преди 2 часа
    Въвеждане на еврото: как ще пазаруваме в Lidl от 2 януари 2026 г.
    Въвеждане на еврото: как ще пазаруваме в Lidl от 2 януари 2026 г.
    преди 5 часа
    ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция
    ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Вълшебството на числата

    Случаен виц

    Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин

    Замислете се за някой ден, от който сте наистина доволни в края. Това няма да е ден, през който сте се шляли, без да вършите нищо. Това ще е ден, през който сте имали страшно много неща за вършене и сте ги свършили всичките! - Маргарет Тачър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Баничките на мама
    Баничките на мама

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини