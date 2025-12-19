Боркинята Зорка Делчева е спортист №1 на Симеоновград

Община Симеоновград определи 10-те най-добри спортисти за 2025 г.

Спортист номер 1 е боркинята Зорка Делчева, която е вицерепубликанската шампионка, бронзова медалистка от републиканските първенства за момичета, провели се в Стара Загора, тя е шампионка и по плажна борба и първа във всички регионални турнири.

Номер 2 е Йосиф Стоянов – другият талант при децата на симеоновградската борба.

Номер 3 е Божидара Жекова.

Номер 4 е Минка Делчева – новата звезда при женската борба.

Номер 5 е Атакан Маринов – медалист от всички регионални турнири и 9-ти на републиканското първенство.

Друга голяма гордост са двама от възпитаниците на Симеоновград, които попаднаха в 10-те най-добри спортисти на спортно училище „Стефан Караджа“ Хасково: 4-ти в класацията е Ивелин Иванов – вицешампион на държавното първенство за юноши, а на 9-а позиция в класирането е другата звезда на симеоновградската борба – Благой Стоянов – бронзов медалист от държавното първенство.

Повече от 30 години отборът момичета и отборът деца (момчета) прославят Симеоновград и Хасково.

За първи път в историята на на борбата нямаше класация за отбор номер 1 и треньор номер 1 на Симеоновград.

От ръководството на СКБ „Вълко Костов“ с президент и треньор Росен Бонев пожелаха на всички състезатели здраве и още по-високи успехи.