Медали и купи за Симеоновград от Национален турнир по плажна борба в Шкорпиловци

Много добро представяне записаха борците от симеоновградския клуб „Вълко Костов“ на 11-тия Национален турнир по плажна борба в курорта Шкорпиловци.

Златен медал за Зорка Делчева и купа за най-техничен състезател. Сребърен медал при кадетите до 60 кг за Благой Стоянов. Сребърен медал при деца 1 група за Йосиф Стоянов. Сребърен медал при деца 2 група за Демир Маринов. Бронзов медал в категория до 30 кг за Атакан Маринов.

При жените шампионка стана Фатме Шабан от Разград. При децата в подготвителна група се изправиха двама състезатели, единият от които е Брендън Чифудов /внук на Биньо Чифудов/, а другият е внук на Иван Добрев – предизидент и треньор на клуб Камчия Шкорпиловци. Борбата завърши наравно и двамата получиха златни пояси.

Друга звезда при подготвителната група беше дъщерята на треньора по борба на Горна Оряховица. Отлична организация, голям интерес. Съдия на борбите беше Димитър Чифудов.

Отборите, които взеха участие са от Левски, Плевен, Ловеч, Девня, Варна, Русе, Долен Чифлик, Ново Оряхово, Гроздево, Ветрино, Горна Оряховица, Разград, Симеоновград. Отборната куба спечелиха състезателите от Долен Чифлик – Камчия. Купа за гостуващ отбор – Девня. Симеоновград – спечели купа за най-технична състезателка, а треньорът Росен Бонев бе награден с купа за принос за развитието на плажната борба и бе награден от президента на клуб Долен Чифлик „Камчия“ – Иван Добрев. Купата на кмета я получи Владимир Стоимеонов от отбора на Камчия. Борците от Плевен спечелиха купа за най-техничен състезател – Браян Славчев. Купа за най-млад състезател – град Девня. Купата най-перспективен състезател е Кубрат Колев от „Камчия“. Купта за най-атрактивен състезател е за Марин Асенов „Камчия“.