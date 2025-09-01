Сменят най-стария светофар в Хасково

Светофарът на кръстовището на бул. „Съединение“ и бул. „Васил Левски“ в Хасково е на повече от 50 години. Днес старата система беше напълно подменена с нова съвременна технология, която да поеме управлението на светофара, съобщиха от Община Хасково.

Управлението на светофарите в Хасково е част от по-мащабна политика за регулиране на трафика в града. Тя започна със смяната на светофарите на ул. „Дунав“ и бул. „Раковски“, след това процесът продължи с кръстовището на бул. „Раковски“ и бул. „Съединение“, както и на кръстовището на Зеленчуков пазар. Синхронизират се според трафика и уредбите, които регулират по-малките кръстовища. На практика от всички големи светофарни уредби, които регулират трафика в града, единствено този до бившата цигарена фабрика не беше сменен до днес. Тази уредба от години създава проблеми и дефектира. Електронните платки са толкова остарели, че вече не се произвеждат, няма и наличности.

Днес се подменя целият електронен апарат на светофара, за да се осъвремени и да се включи в синхронизираната система в града за т.нар. зелена вълна. Осъвременяването на всички светофари в града ще позволи да се направи и следващата крачка за умно управление на трафика в Хасково, а именно нов софтуер, който да позволи управление от едно място и с помощта на изкуствен интелект. Средствата за смяната на светофара са от бюджета на Община Хасково за 2025 г.