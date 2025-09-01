Хасково празнува 140 г. от Съединението на България с тържествена церемония и грандиозен концерт на ансамбъл „Чинари“

Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен организират тържествено честване на 140 години от Съединението на България.

Тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя ще започне в 11:00 часа на 6 септември 2025 г. на пл. „Свобода“. В празничното честване ще участват Духов оркестър Хасково и Народен оркестър при Община Хасково.

В празничния ден от 16:00 часа на площад „Свобода“ ще се проведе „Парад на нациите“. Представители на над 20 европейски държави ще се хванат за ръце и заедно с жителите и гостите на Хасково ще извият кръшно българско хоро в чест на Деня на Съединението.

Кулминацията на празненствата по повод Деня на Съединението е от 20:00 часа на КСК „Спартак“ с грандиозния концерт на ансамбъл „Чинари“.

Община Хасково кани всички жители и гости на Хасково заедно да празнуваме 140 години от обявяването на Съединението на България!