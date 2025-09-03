Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон

Ръководството на Баскетболен клуб „Хасково“ се разбра с Милен Дудев и опитния играч ще носи екипа на тима и през новия сезон в „А“ група.

През новия шампионат Дудев ще бъде помощник-треньор на мъжкия отбор на „Миньор“ (Перник), като същевременно ще продължи да ръководи и младежките гарнитури на клуба. Въпреки това той ще успява и да играе за „Хасково“. Опитът му със сигурност ще бъде полезен за тима на Янко Желев, който през новия сезон ще участва в регион „Запад“ на „А“ група.

„Много се радвам, че оставам в Хасково. Атмосферата в съблекалнята беше прекрасна и при тези обстоятелства нямаше как да се замисля. Благодаря на ръководството и старши треньора Янко Желев за доверието. Навсякъде до момента съм ставал шампион и съм мотивиран да го направя и в Хасково. Най-важното обаче за мен остава да запаля повече деца в зала „Дружба“ да обикнат баскетбола и все повече хора да я пълнят на домакинските мачове“, казва гардът на „Хасково“.

Тимът стартира новия сезон на 21 септември с гостуване на „Видабаскет“.