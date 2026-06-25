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Маргарит Жеков представи „Утешения за кандидат-нобелисти“ в родния си град Хасково

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    Салонът на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково събра културни дейци, съграждани и приятели на писателя, преводач и литературен критик Маргарит Жеков за официалното представяне на най-новата му книга „Утешения за кандидат-нобелисти“. Изданието, което излиза с логото на издателство „Ерго“ и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, предизвика интерес сред местната общественост. Творческата среща се превърна в емоционално завръщане за автора, който е роден в Хасково през 1963 година и е потомък на беломорски българи по майчина линия. Идеята за събитието е на неговия близък приятел Атанас Петров, а домакините от Тракийското дружество с готовност предоставиха залата си за тази културна проява.

    Книгата „Утешения за кандидат-нобелисти“ има специфична структура и е четвъртата подред на автора, съдържаща документални записки, есеистични фрагменти и литературни анализи. В първата част на творбата Маргарит Жеков споделя свои лични преживявания, срещи и разговори с бележити личности на българската и световната култура, сред които поетът Александър Геров, певците Георги Станчев и Васил Найденов, големият унгарски поет Арпад Пап, професорите Светлозар Игов и Хайнрих Щамлер, поетите Марин Георгиев и Борис Христов. Втората част на изданието е мозайка от кратки размисли и фрагменти, посветени както на исторически фигури като Стефан Стамболов, Христо Ботев и Васил Левски, така и на съвременни личности, включително премиера Румен Радев, с когото авторът е бил съученик. По думите на самия Маргарит Жеков, дълбокото библейско послание на книгата е хората да се радват с тези, които се радват, и да плачат с онези, които плачат, като по този начин превъзмогнат личното си его, завистта и дразгите.

    Рецензентът на книгата д-р Ясен Калайджиев даде висока оценка на новото издание, като подчерта неговата изключителна документална и художествена стойност. В своето изказване той отбеляза, че текстовете на Жеков улавят по неповторим начин духа на времето и съхраняват паметта за едни от най-влиятелните фигури в изкуството ни. Според рецензента, книгата е ценно свидетелство за интелектуалния живот и предлага дълбок философски поглед към човешките взаимоотношения.

    Маргарит Жеков е автор на 13 стихосбирки на български език и една на испански, издадена в САЩ, както и на множество преводни заглавия, сред които емблематичните романи на Илия Троянов „Събирачът на светове“ и „Номад на четири континента“. Той е носител на престижните национални награди „Светлоструй“ и „Петър Ковачев“ и е дългогодишен член на българския ПЕН-център.

    Пред родната публика в Хасково авторът не скри вълнението си от срещата и сподели, че за него е истинско щастие да представи творчеството си точно тук, където са корените му и където все още се пази живо милото беломорско наречие.

    Анета Кутелова 

     
    Източник: Haskovo.NET

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