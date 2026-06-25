Крум Зарков в Хасково: Нужен е качествен дебат за бюджета, а не истерия

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков посети Хасково в рамките на националната си обиколка. Целта на визитата бе оказване на подкрепа за новоизбрания местен лидер на партията Славейко Андонов. Към момента областната структура на социалистите се ръководи от Коста Стоев.

Пред медиите преди срещата си с партийния актив в сградата на НТС, Зарков подчерта, че обикаля страната, за да се предприемат стъпки към възстановяване на политическото влияние на левицата.

„В Хасково се случват неща и тук съм, за да подкрепя Славейко Андонов в това, което той трябва да направи – да консолидира, обедини и помогне за растежа на социалистите в Хасково“, заяви той.

Лидерът на БСП коментира и актуалната икономическа ситуация в страната, като акцентира върху липсата на сериозен разговор за държавните финанси. Според него България има спешна нужда от дебат за това как се формират приходите, как се разпределят разходите и как да се спре корупцията. Вместо това, по думите му, в момента се наблюдава „истерия около един авариен и временен бюджет за няколко месеца“. Той допълни, че новите макроикономически прогнози изглеждат по-реалистични в сравнение с „розовите сънища“, представяни доскоро.

Зарков определи настоящия финансов план като „снимка към момента“, от която трябва да започне същинският градеж. Истинският дебат за бюджета се очаква през есента, като лидерът на левицата категорично заяви, че тогава БСП ще следи внимателно тежестта от кризата да не бъде прехвърлена изцяло върху работещите хора за сметка на най-заможните.