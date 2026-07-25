От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Общинският съвет на Минерални бани остава в състава си

Общинският съвет на Минерални бани остава с 11 съветника. Общинската избирателна комисия е прекратила производствата срещу тримата съветници, които бяха след сигнали за неоправдани отсъствия от заседания. Сигналите визираха Найме Мюмюнали Мустафа, Азис Сафет Мехмед и Мехмед Гюнай Мехмед. Разглеждаше се информация за това, че имат неоправдани отсъствия в три поредни от общо пет заседания на местния парламент в даден период.

След извършена проверка на представените документи от ОИК – Минерални бани са констатирали, че и тримата общински съветници не са допуснали неоправдани отсъствия от три поредни или общо пет заседания на Общинския съвет през 2025 г. След като са установили, че не са налице обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията им от комисията са прекратили производствата срещу тях.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пак аварии в Хасковска област — редица села без вода
Пак аварии в Хасковска област — редица села без вода
преди 2 часа
Опазване на египетския лешояд в Маджарово: обучение на бъдещи ветеринари
Опазване на египетския лешояд в Маджарово: обучение на бъдещи ветеринари
преди 3 часа
Мъж получи условна присъда за използване на фалшиви евробанкноти
Мъж получи условна присъда за използване на фалшиви евробанкноти
преди 5 часа
„Димитровград“ направи реми с дубъла на „смърфовете“
„Димитровград“ направи реми с дубъла на „смърфовете“
преди 6 часа
Турнир по риболов се провежда в Конуш
Турнир по риболов се провежда в Конуш
преди 6 часа
ВиК Хасково подготви съоръженията за летния сезон
ВиК Хасково подготви съоръженията за летния сезон
преди 7 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Различните – доц. Атанас Мангъров: Медицината е шарлатанска работа

Случаен виц

Мъж получи условна присъда за използване на фалшиви евробанкноти
Опазване на египетския лешояд в Маджарово: обучение на бъдещи ветеринари

Образованите противоречат на другите, мъдрите на себе си. -Оскар Уайлд

Последни обяви

Случайна рецепта

Желирана риба
Желирана риба

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.