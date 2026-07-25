Общинският съвет на Минерални бани остава в състава си

Общинският съвет на Минерални бани остава с 11 съветника. Общинската избирателна комисия е прекратила производствата срещу тримата съветници, които бяха след сигнали за неоправдани отсъствия от заседания. Сигналите визираха Найме Мюмюнали Мустафа, Азис Сафет Мехмед и Мехмед Гюнай Мехмед. Разглеждаше се информация за това, че имат неоправдани отсъствия в три поредни от общо пет заседания на местния парламент в даден период.

След извършена проверка на представените документи от ОИК – Минерални бани са констатирали, че и тримата общински съветници не са допуснали неоправдани отсъствия от три поредни или общо пет заседания на Общинския съвет през 2025 г. След като са установили, че не са налице обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията им от комисията са прекратили производствата срещу тях.