От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ с изпълнен проект по програма Еразъм+

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

    Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково завърши изпълнението на проект по програма Еразъм за мобилности на педагогически специалисти. „Изпълни проект и презентирай“ е заглавието на проекта, в рамките на който през последните 12 месеца седем педагогически специалисти от гимназията пътуваха да Ирландия и Финландия, където се включиха в обучения, организирани от водещи европейски образователни организации с цел овладяване на съвременни педагогически методи и техники на преподаване, обмен на опит и планиране на съвместни дейности с училища партньори от други европейски държави. Дейностите по проекта са подчинени на Стратегията за развитие на гимназията и заложеното в плана за иновации.

    Изпълнението на проекта включи разработване на демонстрационни уроци с цел вътрешна квалификация на учителите от гимназията и споделяне на опит с училища партньори от Бургас, Стара Загора и Димитровград.

    В резултат на проекта, през месец октомври 2025 година се очаква посещение на представители от немско училище за планиране на съвместни дейности за обмен между учители и ученици.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Още новини от Хасково

    Четирима загинаха и трима са ранени в зверския сблъсък край Константиново
    Четирима загинаха и трима са ранени в зверския сблъсък край Константиново
    преди 1 час
    Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България
    Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България
    преди 1 час
    Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са победителите в приложното колоездене
    Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са победителите в приложното колоездене
    преди 4 часа
    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    преди 5 часа
    Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    преди 5 часа
    Хасковски деца показаха майстроски умения по колоездене на „Кенана“
    Хасковски деца показаха майстроски умения по колоездене на „Кенана“
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Да оцелееш след нападение от мечка

    Случаен виц

    Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България

    "Хората, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са онези, които го правят. - Стив Джобс

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кекс с чай и сладко
    Кекс с чай и сладко

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини