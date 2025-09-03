Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ с изпълнен проект по програма Еразъм+

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково завърши изпълнението на проект по програма Еразъм за мобилности на педагогически специалисти. „Изпълни проект и презентирай“ е заглавието на проекта, в рамките на който през последните 12 месеца седем педагогически специалисти от гимназията пътуваха да Ирландия и Финландия, където се включиха в обучения, организирани от водещи европейски образователни организации с цел овладяване на съвременни педагогически методи и техники на преподаване, обмен на опит и планиране на съвместни дейности с училища партньори от други европейски държави. Дейностите по проекта са подчинени на Стратегията за развитие на гимназията и заложеното в плана за иновации.

Изпълнението на проекта включи разработване на демонстрационни уроци с цел вътрешна квалификация на учителите от гимназията и споделяне на опит с училища партньори от Бургас, Стара Загора и Димитровград.

В резултат на проекта, през месец октомври 2025 година се очаква посещение на представители от немско училище за планиране на съвместни дейности за обмен между учители и ученици.