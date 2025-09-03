Хасковлии изпълниха пространството край „Заря“ за пиано бара под звездите

Пиано барът под звездите събра много хасковлии край фонтаните пред читалище „Заря-1858“. Забавленията са в навечерието на най-обичания празник в Хасково – 8 септември.

Тази вечер прозвучаха най-горещите летни хитове, вечните песни, които провокираха много танци и горещо настроение, за което се погрижиха обичаните от всички Vessy & Nick и емблематичният DJ Djoto MC.

Сред присъстващите бяха кметът на Хасково Станислав Дечев, заместникът му Динко Тенев, заместник областният управител Богдан Кирилов, любители на българската и клубна музика, включително много деца и младежи.