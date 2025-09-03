Общностен център в Хасково празнува 10 години



Общностен център за деца и семейства“ Хасково празнува днес 10 години от създаването си. „Благодарим на всички, които сте били, все още сте и ще продължавате да бъдете част от нашата кауза, която е децата!, написа в своето празнично послание във ФБ екипа на Общностен център.

Центърът развива дейността си в сферата на Ранното детско развитие и разполага с напълно оборудвана материална база за провеждане на консултантска дейност, рехабилитация за деца с двигателни затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието. Всички специалисти са преминали сертифицирани обучения от Европейската асоциация по Ранна детска интервенция.

Предоставя се безплатен транспорт за семействата в затруднено финансово положение и живеещите в отдалечени райони. За ползването на услугите на Центъра не се заплаща такса.

