Общностен център в Хасково празнува 10 години

    Общностен център за деца и семейства“ Хасково празнува днес 10 години от създаването си. „Благодарим на всички, които сте били, все още сте и ще продължавате да бъдете част от нашата кауза, която е децата!,  написа в своето празнично послание във ФБ екипа на Общностен център. 

    Центърът развива дейността си в сферата на Ранното детско развитие и разполага с напълно оборудвана материална база за провеждане на консултантска дейност, рехабилитация за деца с двигателни затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието. Всички специалисти са преминали сертифицирани обучения от Европейската асоциация по Ранна детска интервенция.

    Предоставя се безплатен транспорт за семействата в затруднено финансово положение и живеещите в отдалечени райони. За ползването на услугите на Центъра не се заплаща такса.
     

    Източник: Haskovo.NET

