Д-р Велина Владимирова: Работата на държавата по темата с педофилите е почти нулева

Много е трудно в съда да се докажат сексуални престъпления

Работата на държавата по темата с педофилите е почти нулева. Това каза криминалният психолог на Асес д-р Велина Владимирова.

По думите ѝ създаденият регистър е едно откъслечно действие. „Да, ще има някакъв списък на хора, които са имали такива присъди, но подобен регистър на педофилите не решава никаква част от проблема. Това, че ще бъдат в някакъв списък не означава, че някой ще контролира тяхното поведение“, категорична е д-р Владимирова.

„Те няма да получат терапия, за да могат да удържат импулсите си. Практиката е следната – тези хора трябва да спазват правила. Например да нямат право да доближават училище, да нямат право да се возят в градски транспорт в определени часови интервали, в които се возят най-много ученици. Трябва да имат забрана да посещават паркове и детски площадки“, каза криминалният психолог.

Тя подчерта, че е необходимо да има регистър, от който да можеш да си направиш справка колко регистрирани педофили или насилници има в даден квартал, къде точно живеят, както и да има тяхна снимка. Така самият ти ще можеш да осведомиш тийнейджърите си или малките си деца и да ги предупредиш, ако видят този човек веднага да ти се обадят.

„Присъдите, ако въобще се стигне до такава на този тип престъпления са много малки. Много е трудно в съда да се докажат сексуални престъпления. Ситуацията е дума срещу дума“, каза още криминалният психолог.

Кърджали бг вести