Обновеният стадион „Колодрума“ има фотоволтаици върху козирките

В Свиленград откриха обновения стадион „Колодрума“, съобщиха от кметството. Кметът арх. Анастас Карчев преряза лентата на обновения спортен комплекс.

Това е един от най-мащабните проекти за подобряване на спортната инфраструктура, който общината изпълни на три етапа успешно само за една година. В спортното съоръжение, строено през 50-те години на миналия век, бяха приложени уникални архитектурни решения за вентилация и изолация на конструкцията, както и монтиране на фотоволтаични панели върху козирките за собствена електроенергия.

Преди да пререже лентата арх. Карчев най-напред поздрави публиката за предстоящия празник на града 5 октомври. Той заяви, че Свиленград вече има най-модерния и иновативен стадион в Хасковска област и с гордост отбеляза, че се работи много за подобряване на спортната база, за да има къде да тренират възпитаниците на 18-те спортни клуба в общината. В тях с различни видове спорт се занимават над 900 деца и младежи.

Трибуните на стадиона са били изградени върху земен насип, лежащ върху сградата, което е довело до пропиване на влага в стените и таваните и компрометиране на конструкцията. През 2021 г. Общината извърши енергийно и техническо обследване и изготвяне на инвестиционен проект за цялостно обновяване на комплекса. В края на 2023 година са отпуснати средства по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти на Министерство на младежта и спорта и през април 2024 година започва изпълнение на конструктивни и ремонтни дейности. Ремонтирани са помещенията – съблекални, бани и зали. Обработена е компрометираната конструкция на сградата.

Под трибуните са изградени т.нар. проходи, представляващи вентилационни отвори с положена изолационна система. По трибуните е положена хидроизолационна замазка и са монтирани 1700 нови седалки. Общата стойност на сключения договор с Министерство на младежта и спорта е 702 380 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 50%.

В следващ етап са изпълнени изцяло енергийни мерки със 100% безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобрената стойност по договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройство е 795 000 лева. Монтирано е енергийно ефективно вътрешно осветление, топлоизолационна система по таваните на помещенията и фасадата. На две козирки от стоманена конструкция са монтирани 60 кW фотоволтаични панели. Произведената електроенергия се използва изцяло за собствени нужди и обектът е с клас А на енергопотребление. Към настоящия момент мониторингова система следи производството и потреблението на енергията, като данните показват над 60% потребление от фотоволтаичната система.

Спортният празник започна с танцови изпълнения на мажоретките към Спортен клуб „Изида“ – Свиленград. В края на тържеството демонстрации на спортните си умения направиха футболистите от детско-юношеската школа на Футболен клуб „Свиленград – 1921“.

На спортния празник присъстваха председателят на Общинския съвет Георги Еленков, заместник-кметът Анелия Георгиева, председателят на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общинския съвет Росица Иванова и директорът на Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми“ в общината Светлана Петева.

Събитието е част от празничната програма за Деня на Свиленград – 5 октомври.