Заловиха мъж с метамфетамин и марихуана

Мъж е заловен в Симеоновград с дрога, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. На 17-ти полицаи от участъка в града са проверили дом на улица „Гагарин“, обитаван от 43-годишен. Открили са 3 сгъвки с бяло кристално вещество, със зелена листна маса и с розово хапче, реагиращи при полеви наркотест на метамфетамин и марихуана. Иззето е и съцветие от марихуана.

Водач е заловен с пътно нарушение в Димитровградско. На 17-ти териториалните полицаи са проверили в село Радиево „Фолксваген“, управляван от 34-годишен от Казанлък. При справка се изяснило, че колата е със служебно прекратена регистрация от края на август.