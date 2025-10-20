От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

82-годишен пешеходец и 13-годишно момче пострадаха леко при пътни инциденти

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    82-годишен пешеходец и 13-годишно момче пострадаха леко при пътни инциденти в Хасково и край село Узунджово, съобщават от МВР. Пешеходецът е в болница, без опасност за живота след инцидент в Хасково. В петък вечерта, в 21,20 часа, на булевард „Освобождение“ е бил ударен 82-годишен от лек автомобил „Рено“ с водач жител на село Сърница. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Хасково. Пробите на 52-годишния мъж зад волана са отрицателни.

    Също само с преглед се е разминал малолетен пътник след произшествие на 19-ти. Около 16 часа на пътен възел за село Узунджово, 21-годишен от кърджалийското с.Вишеград се е движил с „Фиат“.

    След като е предприел маневра завой наляво се е сблъскал с лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от  22-годишен жител на селото. От сблъсъка между тях е пострадало возещото се в немската кола момче на 13г., също от Узунджово, което е прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите и на този водач са отрицателни.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Заловиха мъж с метамфетамин и марихуана
    Заловиха мъж с метамфетамин и марихуана
    преди 24 минути
    Къща горя посред нощ в Горски извор
    Къща горя посред нощ в Горски извор
    преди 41 минути
    Слънчево и топло за сезона
    Слънчево и топло за сезона
    преди 2 часа
    ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово
    ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово
    преди 10 часа
    Баскетболистите на „Хасково“ биха „Левски“ за четвърти успех през сезона
    Баскетболистите на „Хасково“ биха „Левски“ за четвърти успех през сезона
    преди 14 часа
    „Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“
    „Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“
    преди 16 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Какво вещаят звездите за всеки астрологичен знак през 2025 година?

    Случаен виц

    Слънчево и топло за сезона
    Заловиха мъж с метамфетамин и марихуана

    Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб. - Мартин Лутър Кинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата тиквички и домати
    Салата тиквички и домати

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини