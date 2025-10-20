82-годишен пешеходец и 13-годишно момче пострадаха леко при пътни инциденти в Хасково и край село Узунджово, съобщават от МВР. Пешеходецът е в болница, без опасност за живота след инцидент в Хасково. В петък вечерта, в 21,20 часа, на булевард „Освобождение“ е бил ударен 82-годишен от лек автомобил „Рено“ с водач жител на село Сърница. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Хасково. Пробите на 52-годишния мъж зад волана са отрицателни.

Също само с преглед се е разминал малолетен пътник след произшествие на 19-ти. Около 16 часа на пътен възел за село Узунджово, 21-годишен от кърджалийското с.Вишеград се е движил с „Фиат“.

След като е предприел маневра завой наляво се е сблъскал с лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 22-годишен жител на селото. От сблъсъка между тях е пострадало возещото се в немската кола момче на 13г., също от Узунджово, което е прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите и на този водач са отрицателни.