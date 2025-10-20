Слънчево и топло за сезона

Слънчев понеделник ни очаква днес, със сравнително топло за сезона време. Минималните температури сутрин ще бъдат 5 градуса, а максималните ще достигнат 17 градуса.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана.

Максималните ще са между 15° и 20°. В сряда ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър, температурите ще са с градус-два по-високи.