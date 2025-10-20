От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Слънчево и топло за сезона

Слънчев понеделник ни очаква днес, със сравнително топло за сезона време. Минималните температури сутрин ще бъдат 5 градуса, а максималните ще достигнат 17 градуса. 

 Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана.

Максималните ще са между 15° и 20°. В сряда ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър, температурите ще са с градус-два по-високи.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово
ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово
преди 9 часа
Баскетболистите на „Хасково“ биха „Левски“ за четвърти успех през сезона
Баскетболистите на „Хасково“ биха „Левски“ за четвърти успех през сезона
преди 12 часа
„Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“
„Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“
преди 14 часа
13-годишен пострада при катастрофа край Хасково
13-годишен пострада при катастрофа край Хасково
преди 15 часа
Избирателната активност в Черногорово стигна близо 50 %
Избирателната активност в Черногорово стигна близо 50 %
преди 15 часа
13-годишно дете пострада при катастрофа
13-годишно дете пострада при катастрофа
преди 15 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Добри стопани ли сме на нашето тяло, дух и планета?

Случаен виц

ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово

Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект. - Тери Пратчет

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладкиш с моркови
Сладкиш с моркови

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини